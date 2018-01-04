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Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu

Bolu'nun Seben ilçesinde, uçurumun kenarında mahsur kalan 4 keçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

DHA | 04.01.2018 - 16:18..
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Bolu Seben Yuva köyü Çeltikderesi mevkinde Hasan Çelik'e ait 4 keçi, yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kaldı. Keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyen Hasan Çelik, durumu Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirdi.

Uçurumda mahsur kalan 4 keçiye kurtarma operasyonu - VİDEO

HALATLA YUKARI ÇEKİLDİLER

Bölgeye gelen 5 kişilik AFAD ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halatlarla aşağı inerek mahsur kalan keçilere ulaştı. Keçiler, halatla yukarı çekildikten sonra sahibine teslim edildi.

Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu


Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu



Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu



Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu



Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu



Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu



Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu



Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu



Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu

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