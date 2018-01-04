Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu

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Babaları tarafından öldürülen 2 kardeş defnedildi

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Kızları öldürülen anne dedelerine isyan etti

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1 10 kelimeyle sağlıklı yaşlanın Sağlıklı bir şekilde yaş almak için ‘anahtar’ kelimelere dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Berrin Karadağ, 10 anahtar kelimeyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

2 Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, boğazına fasulye taneciği kaçıp götürüldüğü hastanelerde "bir şey yok" denilerek evine gönderilen minik Fatih hayatını kaybetti.

3 Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

4 FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'ın ABD'den iadesi talep edilecek 17 ve 25 Aralık kumpas davalarının sanığı FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz hakkında tutuklama kararı verilirken, ABD'den de iadesi için talepname hazırlandı.

5 Osmanlı tarihini yaşatan Göynük havadan görüntülendi Bolu’nun Göynük ilçesinde, 726 yıllık Osmanlı mimarisi korunarak yaşatılmaya devam ediliyor. İlçenin havadan görüntüleri, izleyenleri geçmişe götürüyor.

6 Hadise, Sıfır Tolerans klibine gelen cezaya isyan etti Şarkıcı Hadise Açıkgöz, RTÜK'ün Sıfır Tolerans şarkısının klibini oynatan müzik kanallarına 'erotik filmin bir tık altı' diyerek verdiği cezaya: "Kadın olarak boyun eğmem" dedi.