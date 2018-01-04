Uçurumda mahsur kalan keçileri kurtarma operasyonu

Bolu Seben Yuva köyü Çeltikderesi mevkinde Hasan Çelik'e ait 4 keçi, yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçurumda mahsur kaldı. Keçileri kendi imkanlarıyla indiremeyen Hasan Çelik, durumu Bolu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bildirdi.
Uçurumda mahsur kalan 4 keçiye kurtarma operasyonu - VİDEO
HALATLA YUKARI ÇEKİLDİLER
Bölgeye gelen 5 kişilik AFAD ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu halatlarla aşağı inerek mahsur kalan keçilere ulaştı. Keçiler, halatla yukarı çekildikten sonra sahibine teslim edildi.