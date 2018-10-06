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Uçurumdan baraja düşen alkollü şahıs kurtarıldı

Bursa’da alkollü bir şahıs tuvaletini yaparken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlanırken, yaralı şahsı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı.

İHA | 06.10.2018 - 07:13..
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Osmangazi İlçesi Doğancı Barajı Keles yolu mevkinde, gece saatlerinde alkol içtiği iddia edilen Vedat S. (52) tuvaletini yapmak isterken 150 metre yükseklikten Doğancı barajına yuvarlandı. Yanında bulunan arkadaşları Vedat S. düşünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Uçurumdan baraja düşen alkollü şahıs kurtarıldı

AFAD VE JAK SEFERBER OLDU

Olay yerine çok sayıda AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler uçurumdan yuvarlanan 52 yaşındaki Vedat S.’yi kurtarmak için nefes kesen bir operasyon gerçekleştirdi.

Uçurumdan baraja düşen alkollü şahıs kurtarıldı

2 SAATLİK ÇABAYLA KURTARILDI

Ekipler yaralı şahsın yanına halat yardımı ile ulaştıktan sonra yaralı şahıs yaklaşık 2 saatin sonunda sedye ile düştüğü uçurumdan kurtarıldı. Çıkarılan Vedat S.’ye olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Uçurumdan baraja düşen alkollü şahıs kurtarıldı

Ayrıca hastaneye kaldırılan Vedat S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri olay ile ilgili tahkikat başlattı.

Uçurumdan baraja düşen alkollü şahıs kurtarıldı

Uçurumdan baraja düşen alkollü şahıs kurtarıldı



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