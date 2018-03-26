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Uçurumun kenarında kurtarılmayı bekledi

Kocaeli'de, uçurumun kenarında çamura saplanan ticari araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA | 26.03.2018 - 08:48..
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İzmit'in Serdar Mahallesi'nde, Mirzeydin Akın idaresindeki 41 T 0059 plakalı ticari araç, çıkmaz sokaktan geri dönmek isterken, uçurumun kenarındaki çamura saplandı.

Aracın uçuruma düşme ihtimaline karşı frene basılı şekilde bekleyen sürücü Akın, itfaiye ekiplerini telefonla arayarak yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasının ardından araç ve sürücüsü Akın bulunduğu yerden çıkartıldı.

Uçurumun kenarında kurtarılmayı bekledi

"AŞAĞIDA YOL VAR DİYE İNDİM"

Sürücü Akın, yolu şaşırdığını, devamlı bölgeye müşteri getirdiğini belirterek, "Ben aşağıda yol var diye indim ama yol kapalıydı. Yukarı çıkarken araba uçuruma doğru kaydı. Orada bir saat kadar bekledim." dedi.

Uçurumun kenarında kurtarılmayı bekledi

Uçurumun kenarında kurtarılmayı bekledi

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