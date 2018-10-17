Uçuş pilotlarını büyüleyen yer: Ölüdeniz

Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasından gösterilen Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden uçuş için gelen paraşüt pilotlarını büyülüyor.

ADRENALİN DOLU DAKİKALAR YAŞANIYOR

Fethiye ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde 56 ülkeden 900 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor. Bin 700 metre rakımdaki pistten uçan paraşütçülerin gökyüzü şovu, ilgiyle izleniyor. Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı aksiyon hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

MAVİSİ BİLE BİR BAŞKA

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uçuş yaptığı merkezde maceraseverler gökyüzünde bir yandan adrenalin dolu dakikalar yaşarken bir yandan da Ölüdeniz'in farklı tonlardaki mavisini seyre dalıyor.

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezinin bin 700 metredeki pistinden, yamaç paraşütü pilotu Malezyalı Azizan Mohd Noor ile birlikte uçuş yapan Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını, gökyüzünde süzülen paraşütleri, sahilde denize giren turistleri ve mavi yolculuğa çıkan tekneleri görüntüledi.

"900 KİŞİ ATLAYIŞ YAPIYOR"

Babadağ’da 2019 sezonunda açılması planlanan teleferik ve pistlerdeki sosyal tesisler sayesinde yerli ve yabancı turistlerin muhteşem bir manzarayla karşılaşacağını vurgulayan Atay, "Bu yılki festivale önceki yıllara oranla daha yüksek bir katılım var. Günlük yaklaşık 900 kişi atlayış yapıyor. Geçen yıl biz bu sayıyı bir haftada yakalayamamıştık. Ölüdeniz artık Fethiye'nin bir markası. Dünyanın belirli yerlerinde atlayış noktaları var, ama doğal güzellik olarak bin 900 metreden atlayıp plaja inilen hiçbir yer yok. Bundan dolayı her geçen yıl buraya ilgi daha da artıyor. Babadağ'dan geçen sene 120 binden fazla bir atlayış olmuştu ama bu sene bu rakam 150 bini geçecek." dedi.

4 YILDIR UÇUŞ İÇİN ÖLÜDENİZ'E GELİYOR

Atay, Babadağ'da son yıllarda ölümlü kazaların yaşanmadığını, uçuşların güvenli ve sıkı bir denetimde gerçekleştiğini anlattı. uçuş yapan Malezyalı pilot Azizan Mohd Noor, 4 yıldır uçuş yapmak için Ölüdeniz'e geldiğini söyledi.

Ölüdeniz’in dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu, herkesin hayatında bir kez de olsa Babadağ’dan uçması gerektiğini vurgulayan Noor, "Dünyanın farklı ülkelerinde birçok uçuş gerçekleştirdim ama en iyisi burası. Ölüdeniz harika. Türkiye eşsiz güzelliklere sahip. Hepsinden önemlisi biz aynı dine mensup insanlar olduğumuz için burada helal yemek var. Aynı zamanda fiyatların makul olması ilgi çekici. Bir gazeteci ile uçuş yapmak ise muhteşem bir duygu." diye konuştu.