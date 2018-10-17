taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62905
Euro
6.4934
Altın
1225.935
Borsa
99019.88
Gram Altın
222.466

Uçuş pilotlarını büyüleyen yer: Ölüdeniz

Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı aksiyon hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

AA | 17.10.2018 - 17:09..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Dünyanın önde gelen yamaç paraşütü merkezleri arasından gösterilen Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden uçuş için gelen paraşüt pilotlarını büyülüyor.

ADRENALİN DOLU DAKİKALAR YAŞANIYOR

Fethiye ilçesinde bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde 56 ülkeden 900 paraşütçünün yanı sıra dünyanın en iyi akrobasi pilotları da katılıyor. Bin 700 metre rakımdaki pistten uçan paraşütçülerin gökyüzü şovu, ilgiyle izleniyor. Babadağ’dan yamaç paraşütüyle tandem (ikili) uçuş yapan turistler, eşsiz manzaranın yanı sıra pilotların gökyüzünde yaptığı aksiyon hareketleriyle adrenalin dolu dakikalar yaşıyor.

Uçuş pilotlarını büyüleyen yer: Ölüdeniz

MAVİSİ BİLE BİR BAŞKA

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uçuş yaptığı merkezde maceraseverler gökyüzünde bir yandan adrenalin dolu dakikalar yaşarken bir yandan da Ölüdeniz'in farklı tonlardaki mavisini seyre dalıyor.

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezinin bin 700 metredeki pistinden, yamaç paraşütü pilotu Malezyalı Azizan Mohd Noor ile birlikte uçuş yapan Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını, gökyüzünde süzülen paraşütleri, sahilde denize giren turistleri ve mavi yolculuğa çıkan tekneleri görüntüledi.

Uçuş pilotlarını büyüleyen yer: Ölüdeniz

"900 KİŞİ ATLAYIŞ YAPIYOR"

Babadağ’da 2019 sezonunda açılması planlanan teleferik ve pistlerdeki sosyal tesisler sayesinde yerli ve yabancı turistlerin muhteşem bir manzarayla karşılaşacağını vurgulayan Atay, "Bu yılki festivale önceki yıllara oranla daha yüksek bir katılım var. Günlük yaklaşık 900 kişi atlayış yapıyor. Geçen yıl biz bu sayıyı bir haftada yakalayamamıştık. Ölüdeniz artık Fethiye'nin bir markası. Dünyanın belirli yerlerinde atlayış noktaları var, ama doğal güzellik olarak bin 900 metreden atlayıp plaja inilen hiçbir yer yok. Bundan dolayı her geçen yıl buraya ilgi daha da artıyor. Babadağ'dan geçen sene 120 binden fazla bir atlayış olmuştu ama bu sene bu rakam 150 bini geçecek." dedi.

Uçuş pilotlarını büyüleyen yer: Ölüdeniz

4 YILDIR UÇUŞ İÇİN ÖLÜDENİZ'E GELİYOR

Atay, Babadağ'da son yıllarda ölümlü kazaların yaşanmadığını, uçuşların güvenli ve sıkı bir denetimde gerçekleştiğini anlattı. uçuş yapan Malezyalı pilot Azizan Mohd Noor, 4 yıldır uçuş yapmak için Ölüdeniz'e geldiğini söyledi.

Ölüdeniz’in dünyanın en güzel yerlerinden birisi olduğunu, herkesin hayatında bir kez de olsa Babadağ’dan uçması gerektiğini vurgulayan Noor, "Dünyanın farklı ülkelerinde birçok uçuş gerçekleştirdim ama en iyisi burası. Ölüdeniz harika. Türkiye eşsiz güzelliklere sahip. Hepsinden önemlisi biz aynı dine mensup insanlar olduğumuz için burada helal yemek var. Aynı zamanda fiyatların makul olması ilgi çekici. Bir gazeteci ile uçuş yapmak ise muhteşem bir duygu." diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Altaylı polise küfretti

Fatih Altaylı polise küfretti

344
Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

Yeni Ordu Stadı'nda sona doğru

193
Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

Avrupa'da en az çalışma hayatı Türkiye'de

1185
Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

Antalya Valisi personelleri uyardı: Kahvaltınızı evde yapın

281
Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

Gülse Birsel de emeklilikte yaşa takılanlardan

292
Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

Bakan Soylu: Suriyelilerin ekonomiye katkısı söylenmiyor

654
Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

Arda Turan hakkında çöken binaya ilişkin suç duyurusu

66