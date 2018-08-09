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Ucuz ekmek satan fırıncıya 'haksız rekabet' davası

Bursa'da fırıncılık yapan Kazım Balaban hakkında, 450 gram ekmeği 1 liraya satarak, haksız rekabete sebep olduğu gerekçesiyle çevredeki diğer fırıncılar tarafından dava açıldı.

DHA | 09.08.2018 - 08:04..
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Mustafakemalpaşa ilçesinde 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban hakkında, 450 gram ekmeği dükkanında 1 liradan satıp, haksız rekabete neden olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

Ucuz ekmek satan fırıncıya 'haksız rekabet' davası

GELEN İHTARNAMEYLE DAVA AÇILDIĞINI ÖĞRENDİ

Balaban ile ilgili dilekçe hazırlayan ilçedeki fırıncılar, Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Fırınına ihtarname gelen Balaban, hakkında dava açıldığını öğrendi.

Görevlendirilen bilirkişi ise raporunda, Balaban'ın 1 liraya sattığı ekmeğin maliyetinin 1 lira 65 kuruş olduğunu kaydetti.

Ucuz ekmek satan fırıncıya 'haksız rekabet' davası VİDEO

"TAŞIMA MALİYETİNİ VATANDAŞA YANSITIYORLAR"

Meslektaşları tarafından dava edilen Kazım Balaban, ekmeği düşük maliyet dolayısıyla ucuza sattığını söyledi. Balaban, "40 küsur yıldır bu işi yaptığım için kendime has bir üretimim var. Ekmeği üretimin hemen ardından satıyoruz. Bayiye götürmüyoruz, taşıma maliyetimiz yok. Bundan dolayı ucuz satıyoruz. Piyasa fiyatına baktığımızda 250 gram ekmeğin, 1 lira 25 kuruştan satıldığını görüyoruz. Neredeyse yarı fiyatına satıyoruz. Aslında diğer meslektaşlarım, taşıma maliyetini vatandaşa yansıtıyorlar. Biz vatandaşa bayi karını, ulaşım masraflarını yansıtmıyoruz." diye konuştu.

Ucuz ekmek satan fırıncıya 'haksız rekabet' davası

"EKMEK FİYATLARI SERBEST BIRAKILMALI"

Bilirkişi raporunda bazı hatalar olduğunu da öne süren Balaban, "Bilirkişi raporunun düzeltilmesini bekliyoruz. Burası benim kendi yerim ancak raporda, aylık 4 bin liraya yakın kira görünüyor. Bu benim ticari düşüncem. Kendime has üretimim olduğu için ucuza mal ediyorum. Bana göre de böyle yapılması lazım. Ekmek fiyatları serbest bırakılmalı, diye düşünüyorum. Şu ana kadar herhangi bir yaptırım yok, mahkeme süreci devam ediyor. Şayet bizim adımıza olumsuz sonuçlanırsa normal fiyatına satmamız gerekiyor. Biz vatandaşın duasını almak için böyle bir şey yapıyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun." dedi.

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