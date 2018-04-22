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Ucuz ev almak için 5 basit ipucu

Ucuz ev sahibi olmak isteyenler için rehber olabilecek bir yazı...

Haber Merkezi | 22.04.2018 - 11:07..
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Ucuz ev almak için 5 basit ipucu

Ucuza ve güzel bir ev sahibi olmak herkesin hayali. Ancak bu hayali gerçekleştirmek için yapılması gereken birkaç öenmli nokta var.

1- NAKİTTE KONUT ALIMINDA CİDDİ İNDİRİMLER VAR

Konut fiyatlarının artışı sürerken bir tek nakitle konut alımında ciddi indirimler var ve bu indirimler yatırımcısını sevindiriyor. Bu nedenle uygun fiyata konut bulmak mümkün.

Ucuz ev almak için 5 basit ipucu

2-KAMPANYALARI YAKINDAN TAKİP EDİN

Ucuza ev sahibi olmak için öncelikle projelerde sunulan kampanyaları yakından takip etmek, iyi araştırma yapmak ve gerekirse şehir dışında yaşamayı göze almak gerekiyor. Ayrıca konut peşinatı, konut vadesi ve kişiye özel ödeme seçenekleri gibi koşullarda kolaylık sağlayan firmalar, daha çok tercih edilmeli.

3- LANSMAN DÖNEMLERİNİ KAÇIRMAYIN

Konut projelerinin lansman duyuruları ve markaların topraktan konut satışı yapan projeleri normalden daha ucuza satılıyor. Bu yüzden bu dönemleri yakından takip etmek gerekiyor.

4- GELİŞMEKTE OLAN BÖLGELERİ TERCİH EDİN

Ulaşım projelerinin yapıldığı ve yeni projelerin hayat bulduğu bölgeleri değerlendirin. Buralardan alacağınız konut veya arsaları daha yüksek bir fiyata satabilirsiniz.

Ucuz ev almak için 5 basit ipucu

5- EMLAK KONUT GYO PROJELERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİN

Türkiye'de ucuz konut satan Emlak Konut GYO, Kiptaş ve TOKİ'nin projelerini takip edin. Satın almak için yeterli koşullara ve kriterlere sahipseniz ucuza konut satın alabilirsiniz.

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