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Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar

Antalya'da düzenlenen operasyonda, 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 27.03.2018 - 15:54..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Antalya'da icra müdürlüklerinden satılan lüks otomobilleri ucuza alma vaadiyle dolandırıcılığa karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Ucuz otomobil vaadiyle milyonluk vurgun yaptılar

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 12 kişi, icra müdürlüklerinden satışa çıkan lüks arabaları ucuza satın alma vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürdü.

Bunun üzerine başlatılan çalışmada, T.Ö. (22), O.Ö. (40), A.B.Y. (24), C.K. (36) ve Ş.B.Y. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin 12 kişiden 1 milyon 746 bin lira aldığı iddia edildi.

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