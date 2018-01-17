Ucuz uçuşlarıyla ünlü Ryanair valiz tarifesini değiştirdi

Dünyanın en ucuz uçak biletlerini satan firma olarak tanınan Ryanair bu ünvanını kaybedecek gibi görünüyor.

Düşük maliyetli uçuşlarda lider firması, artık valiz ve kabin boy eşyalardan da ekstra ücret alacağını açıkladı.

KABİNE BAGAJ EKSTRA ÜCRETE TABİ

İrlanda merkezli Ryanair firması, 15 Ocak tarihinde yeni kabin kuralları ve yolcu haklarını yürürlüğe soktu.

Yeni değişen kural ile İrlanda merkezli firma yolcuların kabin boy valizlerini koltukların üstlerinde yer alan dolaplara yerleştirilmesinin önünü kapatırken, yalnızca para verilerek satın alınan seyahat paketi alan yolcular bu kabinleri kullanabilecek.

YALNIZCA SIRT ÇANTASI ALINACAK

Premium Class olarak adlandırılan ayrıcalıklı yolcu paketini satın alan yolcular, bu hizmetten faydalanabilecekken, bunu almayan yolcular ise kabine yalnızca standart boyuttaki sırt çantalarını sokabilecek.

Bu kurallara uymayan yolcular kapıya valiz veya benzeri el bagajları ile gelmeleri haline ceza olarak 50 Euro verecek, biletlerini Premium Class'a çevirtmek zorunda kalacaklar.

DEĞİŞİKLİĞİN SEBEBİ EKONOMİK

Ucuz uçuşun adresi olan Ryanair firmasının bu kararı yolcuları tarafından tepkiyle karşılandı. Kurallardan haberdar olmayan yolcular ceza ödemek zorunda kalırken, bu kural değişikliğinin sebebinin ekonomik olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı.

Alman Airberlin firması ekonomik sıkıntıları nedeniyle devamlı tarifelerinde değişiklikler yapmış, kısa sürede ise içinden çıkamayacağı bir duruma düşerek iflas bayrağını çekmişti. Ryanair'de en son geçtiğimiz yılın Eylül ayında böyle bir değişiklik yapmış, bu kadar kısa ürede yapılan iki değişiklik AirBerlin'in sebepleriyle benzer olabileceği şeklinde yorumlandı.