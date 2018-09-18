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Üçüzler aynı sırayı paylaştı

Çankırı'da okula başlamanın heyecanını yaşayan tek yumurta üçüzü Burak, Berat ve Barış Çelik kardeşler, aynı sırayı paylaştı

AA | 18.09.2018 - 11:14..
  1. Haberler
  2. Eğitim

Çankırı'da, tek yumurta üçüzü kardeşler aynı sınıfta eğitim hayatlarına merhaba dedi. Fatma ve Selim Çelik çiftinin çocukları Burak, Berat ve Barış Çelik, il merkezindeki Adnan Menderes İlkokulu'nda birinci sınıfa başlamanın heyecanını yaşadı.

Üçüzler aynı sırayı paylaştı

"BAŞARILI OLACAKLARINA İNANIYORUM"

Aynı sırayı paylaşan üçüzler,okulda yeni arkadaşlar edindiklerini ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Sınıf öğretmeni İbrahim Aydın, 6 senedir aynı okulda görev yaptığını ve ilk defa üçüz öğrencilerinin olduğunu söyledi.

Öğrencileriyle güzel vakit geçireceklerine inandığını dile getiren Aydın, "İleride çok başarılı öğrenciler olacaklarına inanıyorum. Vatanına ve milletine hayırlı evlat olmalarını temenni ediyorum. Üçüz öğrencim hiç olmamıştı, ikiz öğrencim olmuştu." diye konuştu.

Üçüzler aynı sırayı paylaştı

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