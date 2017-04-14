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UEFA, Lyon - Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti

UEFA Lyon-Beşiktaş maçında seyirciler arasında çıkan kavga ve Lyonlu taraftarların sahaya girmesine ilişkin kararını verdi.

14.04.2017 - 20:46
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Lİ

UEFA, Avrupa Ligi'nde dün oynanan Lyon - Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili iki kulübü de disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.

İKİ TAKIMDA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre Fransız kulübünü, taraftarlarının meşale atmaları, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, güvenlik önlemlerinin yetersiz olması ve 2. golden sonra sahaya taraftar girmesinden dolayı disipline sevk etti.

Beşiktaş'ın ise taraftarlarının meşale yakması ve sahaya yabancı madde atması nedeniyle disipline sevk edildiği bildirildi.

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