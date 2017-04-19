UEFA'dan Beşiktaş ve Lyon'a ceza

Olaylı geçen Beşiktaş ve Lyon maçı için UEFA kararını verdi.

BEŞİKTAŞ VE LYON'A 2 YIL ERTELEMELİ 1 YIL CEZA

UEFA, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında yaşanan olaylar nedeniyle Beşiktaş ve Olympique Lyon'un 2 yıl içinde benzer olayların tekrar edilmesi durumunda 1 yıl Avrupa kupalarından men edileceğini açıkladı.

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, UEFA'nın Beşiktaş ve Lyon hakkında verdiği men kararıyla ilgili konuştu.

"BU ARTIK BEŞİKTAŞ'IN DEĞİL TÜRKİYE'NİN MESELESİ"

Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim sorumluluğumuzda olmayan olaylarda Lyon ile eşit tutulup aynı cezaya çarptırılmamız UEFA'nın ne kadar taraflı bir karar verdiğini gösteriyor. Bu skandal kararın tartışılacak hiç bir yönü yok. Biz maçtan önce de UEFA'ya tüm başvurularımızı yaptık. Bu artık sadece Beşiktaş'ın değil Türkiye'nin meselesidir. Gerekçeli karar bize ulaştıktan sonra gerekli tüm hukuki girişimleri hemen başlatacağız ve bu cezanın kaldırılması için ne gerekiyorsa yapacağız" diye konuştu." dedi.