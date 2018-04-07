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UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin düzenleyeceği 4 farklı programda, Avrupalı Türkler bir araya gelecek.

Haber Merkezi | 07.04.2018 - 14:27..
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  2. Avrupa

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik beraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

GENÇLERLE SOHBET

14 Nisan'da düzenlenecek olan Gençlerle Sohbet Toplantısı, 17.30'da başlayacak. Toplantıya, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da katılacak.

"ABDÜLHAMİT'TEN BUGÜNE"

Aynı gün 18.00'da başlayacak "Abdülhamit'ten Bugüne" programında ise oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak.

"O GECE TEK YÜREKTİK"

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ele alınacağı programın konuğu ise gazeteci Yasemin Asan.

15 Nisan'da AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta'nın katılacağı programda ise gelişen dünyada eğitim konuları anlatılacak.

İŞTE DETAYLAR

UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

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