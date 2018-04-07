UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturacak

Galler Prensi Charles ve eşi Camilla tatil için gittiği Vanuatu'da ilginç anlar yaşadı.

Hatay'daki askerleri ziyaret eden sanatçıları eleştiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı cevap verdi: Biz Mehmetçik'le beraber oluruz, o teröristlerle.

1 İçkisine ilaç atan adamı selfie çekerken fark etti ABD’de bir festivalde kaydedilen görüntüler, ‘sadece filmlerde olur’ dediğimiz sahnelerin gerçekliğiyle görenleri şoke etti.

2 Alman basını: Yunanistan'ın gücü Türkiye'ye yetmez Ekonomik olarak batmanın eşiğinde olan Yunanistan'a, Türkiye karşısında hiçbir şansının olmadığı konusunda ilk uyarı Almanlardan geldi.

3 Sıla Okan Can Yantır'la görüntülendi Ahmet Kural-Sıla aşkının bitmesine neden olan Okan Can Yantır ile Sıla, mekandan birlikte ayrıldı.

4 Suudi Arabistan'da iskambil şampiyonası 4 bini aşkın yarışmacının katıldığı şampiyona, Müslüman dünyasından tepkilerin yükselmesine neden oldu.

5 İdlib'de 9. gözlem noktası kuruluyor TSK unsurları, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yeni bir ateşkes gözlem noktası oluşturuyor.

6 Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği futbolcular Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, önümüzdeki sezon Lens, Vagner Love, Boyko ve Mitrovic'le yola devam etmeyi düşünmüyor.