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UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturuyor

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, 4 ayrı program ile Avrupa'daki Türkleri dünyanın dört bir yanında bir araya getirecek.

Haber Merkezi | 19.03.2018 - 10:01..
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Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats)  Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik beraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

AVRUPALI TÜRKLER BULUŞACAK

UETD, bir çok farklı programla Avrupalı Türkleri yeniden buluşturacak.

Siyasetçi/Hukukçu Muhammed Akar'ın konuşmacı olduğu program 23-24 Mart'ta Danimarka'da ve İsveç'te, Dr Ahmet Arslan'ın konuşmacı olduğu program 23 Mart'ta Almanya'da gerçekleştirilecek.

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın konuşmacı olduğu "Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı" başlıklı program ise 31 Mart'ta Almanya'da gerçekleştirilecek.

Programlar ile ilgili detaylar:

UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturuyor

UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturuyor

UETD 4 ayrı programla Avrupalı Türkleri buluşturuyor

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