taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.457
USD
3,7738
EURO
4,6770
ALTIN
161,34
PETR
67,3300

UETD Almanya'da 'Kardeşlik mitingi' gerçekleştirecek

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik mitingi" düzenleyecek.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 09:15..
  1. Haberler
  2. Gündem

3

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Türkler'i Almanya'da düzenlenecek olan "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"ne davet etti.

Mitingin "Bayrağı al, vatan görevine gel" sloganıyla 11 Şubat'ta Salzgitter şehrinde gerçekleştirileceği bildirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA TAM DESTEK

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), geçtiğimiz günlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatını desteklemek için, Almanya'nın Stuttgart bölgesine bağlı Friedrichshafen de miting gerçekşeltirmiş, mitinge yüzlerce kişi katılmıştı.

Mitingde PKK, PYD/YPG terör örgütleri lanetlenmiş, Türkçe ve Almanca okunan bildiride Zeytin Dalı operasyonu anlatılmıştı.

UETD Almanya'da 'Kardeşlik mitingi' gerçekleştirecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

Falcon Heavy uzaya fırlatıldı

136
Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

Mattis: Ana odağımız terörden ziyade güç rekabeti

41
Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

Kemal Kılıçdaroğlu Afrin'e girilmesini istemedi

209
Amerika Duhok'a üs kuracak

Amerika Duhok'a üs kuracak

27
Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

Derya Tuna Yasemin Şefkatli ile poz verirken zorlandı

14
Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

52
Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

Almanya'da hükümet Türk düşmanlığıyla kuruluyor

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM