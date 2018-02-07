UETD Almanya'da 'Kardeşlik mitingi' gerçekleştirecek

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), Türkler'i Almanya'da düzenlenecek olan "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi"ne davet etti.

Mitingin "Bayrağı al, vatan görevine gel" sloganıyla 11 Şubat'ta Salzgitter şehrinde gerçekleştirileceği bildirildi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NA TAM DESTEK

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD), geçtiğimiz günlerde de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin'e yapılan Zeytin Dalı harekatını desteklemek için, Almanya'nın Stuttgart bölgesine bağlı Friedrichshafen de miting gerçekşeltirmiş, mitinge yüzlerce kişi katılmıştı.

Mitingde PKK, PYD/YPG terör örgütleri lanetlenmiş, Türkçe ve Almanca okunan bildiride Zeytin Dalı operasyonu anlatılmıştı.