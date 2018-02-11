taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

UETD'den Almanya'da Barış ve Kardeşlik Mitingi

Almanya Aşağı Saksonta Salzgitter kentinde Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD)düzenlediği Barış ve Kardeşlik Mitingi'ne 10 bini aşkın Avrupalı Türk katıldı.

AA | 11.02.2018 - 20:53..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Salzgitter kentinde "Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Mitingi" düzenlendi.

ŞEHİTLER İÇİN DUA EDİLDİ

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) kentin belediye meydanında düzenlediği miting, İstiklal Marşı ve Alman Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.

UETD'den Almanya'da Barış ve Kardeşlik Mitingi

Ellerinde Türk bayrakları ve ay yıldızlı balonlarla mitinge katılan binlerce kişi "Türk Kürt kardeştir", "Kahrolsun terör", "YPG/PYD/PKK, DEAŞ ve türevleri terör örgütüdür" yazan dövizler taşıdı.

HEP BİRLİKTE ÖLÜRÜM TÜRKİYEM SÖYLENDİ

Afrin'deki terör örgütü yapılanmasına yönelik olarak düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı olduğunun vurgulandığı mitingde, "Ölürüm Türkiyem" şarkısı hep bir ağızdan seslendirildi.

UETD'den Almanya'da Barış ve Kardeşlik Mitingi

"TÜRKİYE'NİN SEYİRCİ KALMASINI DAHA ÇOK BEKLERLER"

UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, şehitleri anarak başladığı konuşmasında geçmişte soykırıma, savaşlara ve felaketlere maruz kalan insanlara kucak açan Türk milletinin, bugün ise milyonlarca mağdura gönlünü açtığını ifade etti.

Sırakaya, konuşmasında şunları söyledi: "Bugün Türkiye terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele vermektedir. Türkiye tüm terör örgütlerine karşı tek başına bir mücadele içindedir. PKK terör örgütü bu güne kadar ülkemde 50 bin insanı katleden bir terör örgütüdür. Suriye savaşı başlayınca 700'den fazla, Afrin operasyonu başladıktan sonra 100'ün üzerinde füze ülkemin değişik yerlerine bu terör örgütü tarafından füze gönderildi. Türkiye sınırında terör örgütü kuranlar Türkiye'nin buna seyirci kalmasını bekliyorlarsa daha çok bekleyecekler."

UETD'den Almanya'da Barış ve Kardeşlik Mitingi


UETD, ZEYTİN DALI HAREKATI'NI DESTEKLİYOR

Türkiye'nin güvenliğinin, Türkiye'nin duruşu ve bu terör örgütlerine karşı mücadelesinin, vatanları olan Türkiye'nin yanı sıra vatan bildikleri Almanya'nın güvenliği için son derece önem teşkil ettiğini anlatan Sırakaya, bu nedenler yüzünden UETD olarak Zeytin Halı Harekatı'nı desteklediklerini ve bu uluslararası toplumun da bu harekatı desteklemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

UETD'den Almanya'da Barış ve Kardeşlik Mitingi

UETD'den Almanya'da Barış ve Kardeşlik Mitingi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

384
ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu

ABD yanlışlıkla YPG'yi vurdu

463
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

153
Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

169
Rusya'dan İsrail uyarısı

Rusya'dan İsrail uyarısı

70
Rusya'da yolcu uçağı düştü

Rusya'da yolcu uçağı düştü

77
Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

Şehit Sergen Pamukçu'nun vasiyeti

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM