UETD'den Cem Özdemir'e yanıt

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir 22.12.2017 tarihli Deutsche Welle Haber sitesinde yer alan “Almanya’da Paralel yapılanma kabul edilemez” başlıklı mülakatında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ile ilgili yanlı bir ithamda bulunmuştu. UEDT konuya ilişkin bir basın açıklaması yaptı.

Özdemir'in açıklamalarına cevap olarak basın açıklaması yayınlayan UETD Özdemir'in itahmlarına cevap verdi, Cem Özdemir'i algı operasyonu yapmakla suçladı.

UETD'NİN AÇIKALMASI

UETD Genel başkanı Zafer Sırakaya'nın makamından yapılan açıklamanın tam metni yayınlandı.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir 22.12.2017 tarihli Deutsche Welle Haber sitesinde yer alan “Almanya’da Paralel yapılanma kabul edilemez” başlıklı mülakatında Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ile ilgili önemli bir ithamda bulunmuştur. Yeşiller Partisinden yerel bir politikacının bir süre önce UETD’nin bir programında ayrı bir odaya çekilip tehdit edildiğini iddia etmiştir.

Ortaya atılan iddia UETD’nin kesinlikle kabul edemeyeceği bir durumdur. Bu bağlamda Cem Özdemir’den bahsi geçen UETD şubesi ve olay ile ilgili tüm bilgileri bizlerle paylaşmasını talep etmekteyiz.

İddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. İddiasını ispatlayamayan kişi müfteridir. Bu vesile ile Cem Özdemir elindeki tüm bilgi ve belgeleri derhal kamuoyu ile paylaşmalı ve savcılığa ilgili kişi veya kişiler ile ilgili derhal suç duyurusunda bulunmalıdır. Kimsenin bir varsayım ve iddia üzerinden kurumumuz ile algı operasyonu yapmasına müsade etmeyeceğiz. Cem Özdemir’in iddia ettiği olayda bahsi geçen kişinin üyemiz olması durumunda Disiplin kurulumuza derhal sevki sağlanacaktır. Cem Özdemir’in iddiasını ispatlayacak bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşarak savcılık vasıtası ile iddia ettiği bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunmaması durumunda UETD olarak Cem Özdemir hakkında kurumumuza yönelik, algı oluşturmaya çalışarak kurumumuzu kamuoyu nezdinde küçük düşürme girişiminden dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı belirtmek isteriz.

UETD kurulduğu günden bu yana sürekli yasalara saygılı davranmış, Anayasaya sadakatini defaatle ifade etmiş olan bir sivil toplum kuruluşudur. UETD’nin çalışmalarını bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu çerçevede yürüteceğini bir kez daha kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Tarafımıza doğrudan bildirilmeden basın aracılığıyla böylesi vahim bir olayın paylaşılmasını üzüntü verici ve manidar buluyoruz. Cem Özdemir’in bu olay ile ilgili gerekli hukuki adımların atılıp atılmadığı konusunda da bizleri bilgilendirmesini beklemekteyiz.

Kurum olarak her türlü şiddet eylemini geçmişte olduğu gibi, şimdi de kesin ve net bir biçimde bir kez daha red ediyoruz. UETD’nin şiddet eğlimli hiç bir gurup ile uzaktan yakından ilişkisi yoktur ve olamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.