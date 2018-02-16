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UETD'den İngiltere'de panel

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, İngiltere'de Suriye'yi konuşacak.

Haber Merkezi | 16.02.2018 - 09:23..
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UETD'den İngiltere'de panel

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik bereraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

SURİYE'NİN BÖLGESEL BÜTÜNLÜĞÜ İMKANSIZ HALE Mİ GELDİ

UETD'nin İngiltere şubesi, Londra'da hem Avrupalıları hem de oradaki Türkleri buluşturacak bir organizasyona daha imza atıyor.

"Suriye'nin bölgesel bütünlüğü artık imkansız mı?" başlıklı panele Gıda,Tarım ve Hayvancılık eski bakanı, Diyarbakır milletvekili Dr. Mehdi Eker, İskoç Muhafazakar Parti üyesi Lord Mark McInnes, Orta Doğu Çalışmaları Araştırma Görevlisi Michael Stephens konuk olarak katılacak.

UETD'den İngiltere'de panel

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