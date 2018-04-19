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UETD'den Siyaset ve Liderlik Konferansı

Almanya'da AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve İlahiyatçı, Eğitimci Cemal Bolat, Siyaset ve Liderlik Konferansı'nda konuşma yapacak.

Haber Merkezi | 19.04.2018 - 16:29..
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Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik beraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

SİYASET VE LİDERLİK KONFERANSI

Almanya'da 28 Nisan Cumartesi günü, saat 17.00 ve 21.00 saatleri arasında AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "Siyaset ve Liderlik Konferansı" gerçekleştirecek. Konferansın ardından ise yazarı olduğu "Siyasi Liderlik ve Erdoğan" kitabının imza gününü gerçekleştirecek.

Siyaset ve liderlik konferansına UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya ve İlahiyatçı, eğitimci Cemal Bolat da konuşmacı olarak katılacak.

UETD'den Siyaset ve Liderlik Konferansı

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