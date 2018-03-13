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UETD'nin Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı programı

Avrupalı Türk Demokratlar Birliği, Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı başlıklı bir program ve Çanakkale Anma Programı ile Avrupa'daki Türkleri bir araya getirecek.

Haber Merkezi | 13.03.2018 - 17:32..
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Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarınca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats)  Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik bereraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

"GELENEKTEN GELECEĞE ANADOLU İRFANI"

UETD "Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı" başlıklı bir programla Avrupalı Türkleri yeniden buluşturacak.

Prof. Dr. Nabi Avcı'nın konuşmacı olduğu program 17-18-19 Mart'ta Almanya'da gerçekleştirilecek. Cengiz Aydoğdu'nun konuşmacı olduğu program ise 18 Mart'ta Avusturya'da gerçekleştirilecek.

Program ile ilgili detaylar:

UETD'nin Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı programı

UETD'nin Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı programı

UETD'nin Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı programı

UETD'nin Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı programı

ÇANAKKALE ANMA PROGRAMI

UETD, bu programların yanı sıra 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'ni kutlayarak şehitlerimizin anılacağı bir program da gerçekleştirecek.

Program, 18 Mart Pazat günü saat 15:00 ile 18:00 arasında Prof Dr. Ebubekir Sofuoğlu Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirecek.

UETD'nin Gelenekten Geleceğe Anadolu İrfanı programı

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