UETD'nin Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı da katılacak

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik beraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.
6. OLAĞAN GENEL KURUL SARAYBOSNA'DA
UETD'nin 6. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2018 Pazar günü Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da J.A Samaranch Olympic Hall-Zetra'da gerçekleştirilecek.
CUMHURBAŞKANI DA KATILACAK
20 Mayıs'taki bu Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.