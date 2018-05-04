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UETD'nin Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı da katılacak

Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin 6. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Bosna-Hersek'te gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 18:43..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarca 2004 yılında Köln merkezli kurulan sivil toplum kuruluşu, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (Union of European Turkish Democrats) Avrupalı Türkleri buluşturarak vatanları için birlik beraberlik ve dayanışma duygusunu yaşatmaya devam ediyor.

6. OLAĞAN GENEL KURUL SARAYBOSNA'DA

UETD'nin 6. Olağan Genel Kurulu 20 Mayıs 2018 Pazar günü Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da J.A Samaranch Olympic Hall-Zetra'da gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI DA KATILACAK

20 Mayıs'taki bu Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

UETD'nin Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı da katılacak

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