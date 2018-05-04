UETD'nin Genel Kurulu'na Cumhurbaşkanı da katılacak

1 Bitlis'te tır otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Bitlis otomobille tırın çarpışması sonucu otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

2 4'lü ittifak protokolü yarın YSK'da Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü yarın saat 13.30'da YSK'ya verilecek.

3 Istanbul Photo Awards 2018 sergisi açıldı Anadolu Ajansı'nın düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması "Istanbul Photo Awards 2018"de ödül alan fotoğrafların yer aldığı ilk sergi, fotoğraf severlerle buluştu.

4 M.Cengiz ve D.Özbek'in yönetim kurulu listeleri Galatasaray'da Mayıs ayında yapılacak olan başkanlık seçimi için adaylar Mustafa Cengiz, Dursun Özbek ve Ali Fatinoğlu'nun seçim listesi belli oldu.

5 TRT Radyo Günleri Malatya’da Konser alanındaki provaların geç saatlere sarkması ve çevreye verilen rahatsızlık sonrası Malatyalılara küçük bir jest yapıldı.

6 Atlı timin kadın süvarileri Nevşehir'deki jandarma at eğitim merkezinde görev yapan iki kadın astsubay, günlük bakım ve eğitimlerini üstlendikleri atlar ile "takım" olarak turizme açık alanlarda devriye görevi yapıyor.