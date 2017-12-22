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UFO ile karşılaşan pilot anılarını anlattı

Pentagon'un UFO programlarına ilişkin istihbaratların ortaya çıkması üzerine dedikoduları alevlendiren 'uzaylı' konusu yine çok konuşulacak. ABD eski donanma pilotu UFO ile karşılaşma anını anlattı.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 09:55..
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Dünya'da yalnız mıyız, evrende sadece biz mi varız soruları insanoğlunun hep kafasını kurcaladı. Özellikle yakın tarihimizde oldukça büyük bir çılgınlığa dönüşen uzaylı ve UFO furyası bugün yeniden ortaya çıktı...

Pentagon'un UFO'lar ile ilgili yaptığı çalışmaların basına yansıması üzerine artan dedikodular, 2004 tarihli "UFO karşılaşması" tanıklarından eski donanma pilotu Fravor'un açıklamaları ile daha da alevlendi.

UFO ile karşılaşan pilot anılarını anlattıCNN'e konuşan Fravor UFO ile karşılaşma anını anlattı

UFO İLE KARŞILAŞMA

Pentagon'un gizli programı kapsamında incelemeye aldığı görüntülerde F/A-18 Super Hornet uçağını kullanan Fravor ve ikinci bir pilot, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, San Diego kıyılarında gerçekleştirdikleri eğitim uçuşu sırasında yeryüzünden yaklaşık 24 kilometre irtifada 'tanımlanmayan uçan cisimle' karşılaşması görülüyordu.

Anıları ilk günkü gibi taze olan Fravor "Beyaz bir cisimdi. Dikdörtgen şeklindeydi ve düzenszice hareket ediyordu." dedi.UFO ile karşılaşan pilot anılarını anlattı

2 SANİYEDE GÖZDEN KAYBOLDU

Fravor karşılaşma anına ilişkin "Yakınlaştığımda güney yönüne doğru aceleyle hızlandı ve 2 saniyeden kısa sürede gözden kayboldu." dedi.

Cismin kanatlarının olmaması nedeniyle helikopter olabileceği yönündeki tezlere de karşı çıkan Fravor "Helikopterler yan yan hareket ederken yavaştır. Diğer yöne doğru hızlanır." dedi. Ancak Fravor karşılaştığı cisim için "Çok ani şekilde hareket ediyordu. Sanki bir duvardan seken pinpon topu gibi. Bir tarafa çarpıp aksi yöne gider gibi." ifadelerini kullandı.

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