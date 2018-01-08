Ufuk Bayraktar'ın benzini bitti

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi “Vatanım Sensin”in Dağıstanlı’sı Ufuk Bayraktar, önceki sabah set sonrası evine dönerken benzini bitince yolda kaldı.
"BANA BENZİN ALIN MEMUR BEY"
Sabah saat 05.00’te otobanın orta şeridinde kalan oyuncu, Polis İmdat’ı aradı. Olay yerine gelen polis memurları, aracı yol kenarına çekti. Bayraktar, polislerden benzin konusunda da yardım istedi. Polisler, “Beni benzinciye götürün, yasak olduğu için bana vermezler” diyen oyuncuyu bir benzin istasyonuna götürdü.