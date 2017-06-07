Ufuk Özkan: Artık kadınları daha iyi tanıyorum

Ekranların fenomen yarışmalarından “Ben Bilmem Eşim Bilir”, kısa bir aranın ardından yeniden Kanal D’de başlıyor.

"KADINLAR İÇİN ARABA İKİNCİ PLANDA"

'Artık kadınları daha iyi tanıyorum! diyen Ufuk Özkan, 'Kadınları artık daha iyi tanıyorum. Çünkü yarışmada kadınların hırsı, azmi, isteği arşa değiyor. Misal, hayatında ketçabı bile acılı yiyemeyen bir yarışmacı, koklamaya dahi korktuğu acı biberden 40 küsur tane yedi. Biz erkekler stüdyodaki arabaya odaklanmışken kadınlar için araba o an ikinci planda. Başarma hırsı önde... O istek, azim, inat, adı neyse artık o duygunun karşısında ağzım açık kalıyor." diye konuştu.