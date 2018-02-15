Üfürüm nedir

Kalp atışının yanında üflemeye benzer şekilde duyulan ses 'üfürüm' olarak adlandırılır.

Doğuştan ya da sonradan kalpte ortaya çıkan rahatsızlıklar üfürümlere neden olur. Şiddet ve frekanslarına göre birçok çeşidi bulunan üfürümler zararsız olmasının yanında bir kalp hastalığının da erken habercisi olabilir.

ATEŞLİ HASTALIKLARDA ÜFÜRÜM GÖRÜLEBİLİR

Kan akışını hızlandıran rahatsızlıklarda geçici fonksiyonel üfürümler de yaşanabilir. Ateşli hastalıklar sırasında üfürümler artar. Bu nedenle çocuklarda yaygın olarak ateşli hastalık için doktor kontrolüne gidildiğinde fark edilir.

Üfürümün tedavisi yoktur ancak üfürüme sebep olan hastalığın iyi bir kardiyolog tarafından teşhis edilerek tedavisinin yapılması gerekir. Zararsız üfürümlerde ise tedaviye gerek duyulmadan zamanla geçmesi beklenebilir.