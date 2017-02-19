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Uganda'da 1 ton fil dişi yakalandı

Uganda Vahşi Yaşam İdaresi Sözcüsü, Kampala'nın dış mahallerindeki bir eve yapılan baskında 1 ton fil dişi ele geçirildiğini açıkladı.

19.02.2017 - 15:28
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Emniyet görevlilerinin evdeki kişileri haftalardır takip ettiğini belirten Simplicious, operasyonda biri Liberya, ikisi Gine Bissau uyruklu üç kişinin tutuklandığını ifade etti.

KOMŞU ÜLKELERDEN..

Sözcü Simplicious, fil dişinin muhtemelen Tanzanya ve Kongo gibi komşu ülkelerden Uganda'ya sokulduğunu belirtti.

"Mutluyuz çünkü Uganda artık kaçakçılar tarafından bir geçiş noktası olarak kullanılmayacak" diyen Simplicious, kaçakçıların Afrika'daki Büyük Göller bölgesindeki sınırlardan yararlanarak yasa dışı ürünleri bir ülkeden diğerine taşıdığını söyledi.

5 BİN 600 FİL VAR

Uganda'da doğal ortamında yaklaşık 5 bin 600 fil bulunuyor. Hükümet, ülkede vahşi yaşam ürünleri kaçakçılığını önlemek amacıyla köpeklerin de bulunduğu bir birim kurdu.

1970'lerde 1,3 milyon filin bulunduğu kıtada bugün 500 binden daha az fil yaşıyor. Uzmanlar, fil dişi ticareti engellenmezse fil popülasyonunda ciddi düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

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