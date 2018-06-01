Uganda'da sosyal medya vergisi alınacak

Uganda'da genç milletvekilleri protesto düzenledi. Parlamento'da sosyal medya kullanıcılarının vergi vermesini içeren tartışmalı yasa onaylandı.

GÜNLÜK 5 CENT ÖDENECEK

Parlamentodan geçen yasaya göre ülkede WhatsApp,Twitter ve Facebook gibi sosyal medya uygulamalarını kullanan kişilerin günlük 200 Uganda Şilini (5 cent) vergi ödemeleri zorunlu kılındı.

Yasaya karşı çıkan genç milletvekilleri yeni uygulamanın çifte vergilendirme olduğunu öne sürerek, bundan en çok etkilenecek olanın günlük 1 dolar bile kazanamayan fakir halk olacağını ifade etti.

CEP TELEFONU İÇİN NET KARAR YOK

Yeni yasanın 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya başlanılacağı belirtirken, verginin cep telefonu abonelerinden nasıl tahsil edileceği ise henüz net değil.

Konuyu ilk olarak gündeme getiren Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, geçen yıl mart ayında yaptığı konuşmada sosyal medyanın dedikoduyu teşvik ettiğini öne sürerek bunun engellenmesi için sosyal medya kullanımına vergilendirme getirileceğinden bahsetmişti.