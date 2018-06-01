Uganda'da sosyal medya kullananlara vergi uygulanacak

Facebook, Twitter, WhatsApp ve Viber gibi sosyal medya ağlarını kullanan Ugandalılar yeni bir vergi ile karşı karşıya.

"SOSYAL MEDYA DEDİKODUYA TEŞVİK EDİYOR"

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, sosyal medyanın dedikoduya teşvik ettiğini savunarak vergiyi gündeme getirmesinin üzerine onaylanan yasa 1 Temmuz'da mobil para transferi işlemlerine yüzde 1'lik vergi de dahil bir çok ek vergi ile birlikte yürürlüğe girecek.

Parlamentoda yasayı savunan Maliye Bakanı David Bahati Uganda'nın günden güne büyüyen ulusal borcunu ödeyebilmesi için vergilerin gerekli olduğunu söyledi.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni

UZMANLAR ENDİŞELİ

Uganda'da 23 milyon 600 bin kişi cep telefonu kullansa da hepsi internet kullanmıyor. İnternet kullanıcıları 17 milyon. Dolayısıyla uzmanlar, yetkililerin sosyal medya kullananları nasıl tespit edeceği konusunda endişeli.

"DEDİKODUNUN YOL AÇTIĞI SONUÇLARLA MÜCADELE"

Maliye Bakanı'na mektup yazan Cumhurbaşkanı Museveni, sosyal medyadan alınacak vergiyle elde edilecek gelirin ülkenin "dedikodunun yol açtığı sonuçlarla mücadeleye yardımcı olacağını" söylemiş ancak eğitim, araştırma ve bilgilendirici internet bağlantılarından vergi alınmamasını istemişti.