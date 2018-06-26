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Uğur Akkuş'un teknesinde Alman güzel

Uğur Akkuş geçen yıl sevgilisi Ebru Şallı ile görüntülendiği teknede bu kez Alman bir güzele tatil yaptırdı.

Haber Merkezi | 26.06.2018 - 07:39..
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Ebru Şallı’nın geçen ay eşinden boşanan sevgilisi Uğur Akkuş, Bodrum sezonunu açtı.

Önceki gün Yalıkavak'taki bir beachte objektife takılan Akkuş’un yanındaki kadın dikkat çekti.

KANO YAPTI

Fit görüntüsüyle ilgi odağı olan Alman güzel, kano yaparken objektife yansıdı.

Uğur Akkuş ise o sırada iskelede kitap okudu. İkiliye yabancı uyruklu başka bir erkek daha eşlik etti.

Görüntülendiğini fark eden Akkuş, “Yanımdaki kadın sadece arkadaşım, Ebru da tanıyor. Bize eşlik eden kişi de onun erkek arkadaşı zaten.” dedi.

Uğur Akkuş'un teknesinde Alman güzel

Uğur Akkuş'un teknesinde Alman güzel

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