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Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilsin istiyor

Sözcü yazarı Uğur Dündar Kadıköy'de olmasını istediği Aziz Yıldırım heykeli için Ali Koç'a çağrı yaptı.

24.05.2017 - 16:26
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Uğur Dündar Aziz Yıldırım'ın heykeli dikilsin istiyor

Fenerbahçe'de, futbol takımının son yıllardaki başarısızlığını unutturan tek branş basketbol oldu. Fenerbahçe'nin basketbol takımı Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Bu büyük başarının arkasında kuşkusuz Aziz Yıldırım'ın futbol dışındaki branşlara yaptığı büyük yatırımlar ve hizmet yatıyor.

UĞUR DÜNDAR AZİZ YILDIRIM'IN HEYKELİNİ İSTİYOR

Sözcü yazarı Uğur Dündar, hem Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'ye yaptığı hizmetlerden hem de FETÖ'nün kumpas davası 3 Temmuz'dan başarıyla çıkılmasını temsil etmesinden dolayı bir heykel beklentisi içine girdi.

Dündar, Fenerbahçe Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Ali Koç'un, Aziz Yıldırım'ın da içinde yer aldığı bir 3 Temmuz heykeli dikmesi gerektiğini bugünkü köşesinden duyurdu. Dündar şunları yazdı:

"Şimdi sıra, alçakça tezgahlanan FETÖ kumpasını gelecek kuşakların da unutmaması için Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nin önüne dikilecek ve Aziz Yıldırım'ın önderliğinde Fenerbahçeli sporcularla kadın-erkek taraftarların yer alacağı görkemli 3 Temmuz Anıtı'nın yapılmasına geldi.

Bu anıtı en güzel şekilde yaptıracak kişinin, geleceğin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olduğuna inanıyorum."

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