Uğur Dündar: Bir gün herkes 'Olmasaydın, olmazdık' diyecek

Taksim'de bir vinç operatörü Atatürk'e saygı duruşunu kabin üzerinde gerçekleştirince ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Özel günlerde sürekli etkinliklere katılan tiyatrocu Göksel Kaya, CHP'li miletvekillerinin hüzünlenmesine neden oldu.

1 Kemal Kılıçdaroğlu kimdir 90’lardaki SSK Genel Müdürlüğü görevi dillere pelesenk olmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hayat hikayesidir.

2 Hayalet baron suç ortağıyla birlikte yakalandı 20 yıldır aranan 'hayalet baron' lakaplı İran uyruklu Reza Lame ve suç ortağı Mehdi Golichobeh İstanbul'da yakalandı.

3 İlber Ortaylı 10 Kasım'da çok etkilendiği olayı anlattı Atatürk değerlerinin toplumda oturduğunu ifade eden Ortaylı, 9'u 5 geçe hayatın durmasının kendisini çok etkilediğini söyledi.

4 Yunanistan Türk diplomatların katiline izin verdi Dışişleri Bakanlığı, aralarında Türk diplomatların da yer aldığı çok sayıda kişiyi öldüren Yunan teröriste verilen izine tepki gösterdi.

5 Abdülkadir Selvi: Darbe planları ABD'ye gitti geldi Abdülkadir Selvi, CIA'in 15 Temmuz'da kalkışılan hain darbe girişiminden haberi olduğunu belirtti.

6 HDP Türkiye'nin silahlanmasına karşı Meclis'te bir konuşma yapan HDP'li Erol Dora, Türkiye'nin güvenliğe fazla kaynak ayırdığını bu kadar silahlanmaya gerek olmadığını söyledi.