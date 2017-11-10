Uğur Dündar: Bir gün herkes 'Olmasaydın, olmazdık' diyecek

Gazeteci yazar Uğur Dündar, Sözcü gazetesindeki köşesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk anmasında konuyu günümüz yöneticilerine getirdi ve "Sevgili okurlarım,Yazın bir kenara!..Atatürk'ü müfredattan silmeyi düşünenlerin bile‘Olmasaydın, olmazdık' diyecekleri günler yaklaşıyor!" şeklinde ithamlarda bulundu.
"SALDIRIDAN SARILMAYA..."
Bahsettiği durumlara karşı koyduğu için hedef haline getirildiğini iddia eden Dündar, "Atatürk'e saldırma yarışı, giderek Atatürk'e sarılma yarışına dönüşüyor!.." dedi.
"BİR GÜN HERKES 'OLMASAYDIN, OLMAZDIK' DİYECEK"
Dündar, yıllar önce hayatımıza giren ve Atatürk'e atfedilen, "Olmasaydın, olmazdık" ifadesini yineleyerek iddialı konuştu: "Sevgili okurlarım,Yazın bir kenara!..Atatürk'ü müfredattan silmeyi düşünenlerin bile‘Olmasaydın, olmazdık' diyecekleri günler yaklaşıyor!"