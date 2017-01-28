Uğur Dündar 'evet' diyenlere seslendi

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar bugünkü yazısında, AK Parti ve MHP'nin desteğiyle Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifine referandumda 'evet' diyecek olan seçmenlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasından sonra 75 gün içerisinde yapılacak referandumda 'evet' diyen seçmelerin demokrasiye sırtını döndüğünü söyleyen Uğur Dündar, bu şekilde Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e yazık edileceğini yazısına ekledi.

ATATÜRK'ÜN SANA EMANET ETTİĞİ..

Uğur Dündar, şunları yazdı;

"Demokratik, laik parlamenter sistem yerine tek adam rejimini CHP getirmiş olsa, ona da 'hayır' oyu verirdik' diyenleri neden duymazdan geliyorsun?

Şunu asla unutma: Demokrasiye sırtını dönerek, Atatürk'ün sana emanet ettiği Cumhuriyet'e ülkenin geleceğine, çoluk çocuğunun yarınlarına yazık ediyorsun!

HER FIRSATTA HAYIR YAPMAKTAN SÖZ ETMENE KARŞIN..

Her fırsatta hayır yapmaktan söz etmene karşın, en büyük 'hayır' değerini bilmiyorsun.."