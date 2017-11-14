15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'ye yönelik soruşturmalar genişletildi.

Bu kapsamda örgütün medya ayağına yönelik soruşturma Sözcü gazetesine de sıçradı.

UĞUR DÜNDAR HAKKINDAKİ İDDİA

Sözcü gazetesine açılan davadan sonra, gazetenin yazarı Uğur Dündar hakkında da FETÖ'den soruşturma açıldığı iddiaları basına yansıdı.

Halk TV canlı yayınına telefonla bağlanan Dündar, hakkındaki iddialara cevap verdi.

Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi VİDEO

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTEYEN ÖRGÜT..."

Kendisinin uzun yıllar boyunca FETÖ ile mücadele ettiğini savunan Dündar, "Beni bitirmeye çalıştılar, direndim. Bütün hukuki haklarımı kullandıö. Beni öldürmek isteyen örgütle beni bağlantılı göstermeyin. Beni FETÖ ile bağlantılı gösterirseniz ayıp edersiniz.." diye konuştu.