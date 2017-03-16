Uğur Dündar'a göre Atatürk 1924'te hayır demişti

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 15 yıldır kaybedilen seçimlerin ardından 16 Nisan'daki referandum öncesi farklı bir karar almış ve "Referandum çalışmalarımızı sadece Atatürk üzerine kurmamalıyız" demişti.

UĞUR DÜNDAR ATATÜRK'SÜZ BİR SEÇİM ÇALIŞMASINDAN ANLAMAZ

Sözcü yazarı Uğur Dündar Kılıçdaroğlu'nun uyarılarını dikkate almamış olacak ki yalnızca Atatürk üzerinden siyaset yapmanın, seçimlere hazırlanmanın bir sonuç getirmediğini henüz anlayamamış.

"ATATÜRK HAYIR DEMEMİZ GEREKTİĞİNİ İŞARET ETTİ"

Dündar, Atatürk'ün hayır dememiz gerektiğini 1924 yılında vurguladığını belirttiği yazısında şunları söyledi:

Aklıma Atatürk'ün tam da bugünler için söylenmiş izlenimini veren şu sözleri geldi:

"Vatandaşlar, vatanınızda herhangi bir kimseyi, istediğinizi sevebilirsiniz. Kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, ulusal varlığınızı, herhangi bir kimseye, herhangi bir sevdiğinize vermek yoluna götürmemelidir. Aksi hareket kadar büyük hata olamaz. Ben büyük milletimin artık böyle bir hatayı yapmayacağına inanmış olmakla övünç ve rahatlık duyuyorum." (Samsun Öğretmenler Birliği)

Atatürk o günden bu referandumda vermemiz gereken oyu söylemiş: HAYIR!..."