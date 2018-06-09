Uğur Dündar...

Yıllarca namaz kılanları öcü gibi gösterdi, okuldan camiye namaz kılmaya giden öğrencilerin peşine kameralar gönderdi...

Uğur Dündar, bugünlerde büyük bir değişim içerisinde.

Öyle ki; Muharrem İnce'yle birlikte bir açılış törenine katılan Dündar, Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etmişti.

PROGRAM SAATİNE NAMAZ AYARI

Uğur Dündar son olarak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını bölmesi için karşı sahaya sürülen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Halk TV'de ekrana gelen Halk Arenası programında konuk etti.

Uğur Dündar'ın programının saatine namaz ayarı

"NAMAZLARINI EDA ETSİNLER DİYE..."

Her hafta 21.00'de başlayan programın bu haftaki yayını "namaz ve iftar" için yarım saat gecikmeyle başladı.

Uğur Dündar, değişikliği izleyicilerine şu sözlerle aktardı: "Konuğumuz Sayın Karamollaoğlu.Her zaman 21.00'de başlattığımız programımızı iftar ve değerli konuklarımız namazlarını eda etsinler diye, yarım saat erteledik. Umarım, bunlar yerine gelmiştir."