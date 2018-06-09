taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

Uğur Dündar'ın programının saatine namaz ayarı

Temel Karamollaoğlu'nu konuk eden Uğur Dündar, izleyicilerin namazlarını kılabilmesi için programı yarım saat geç başlattı.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 08:30..
  1. Haberler
  2. Gündem

Uğur Dündar...

Yıllarca namaz kılanları öcü gibi gösterdi, okuldan camiye namaz kılmaya giden öğrencilerin peşine kameralar gönderdi...

Uğur Dündar, bugünlerde büyük bir değişim içerisinde.

Öyle ki; Muharrem İnce'yle birlikte bir açılış törenine katılan Dündar, Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etmişti.

PROGRAM SAATİNE NAMAZ AYARI

Uğur Dündar son olarak; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını bölmesi için karşı sahaya sürülen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu Halk TV'de ekrana gelen Halk Arenası programında konuk etti.

Uğur Dündar'ın programının saatine namaz ayarı

"NAMAZLARINI EDA ETSİNLER DİYE..."

Her hafta 21.00'de başlayan programın bu haftaki yayını "namaz ve iftar" için yarım saat gecikmeyle başladı.

Uğur Dündar, değişikliği izleyicilerine şu sözlerle aktardı: "Konuğumuz Sayın Karamollaoğlu.Her zaman 21.00'de başlattığımız programımızı iftar ve değerli konuklarımız namazlarını eda etsinler diye, yarım saat erteledik. Umarım, bunlar yerine gelmiştir."

Uğur Dündar'ın programının saatine namaz ayarı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

97
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

100
Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

Albayrak: Baskı ve şiddet dönemi bitti

75
Perin resmen Juventus'ta

Perin resmen Juventus'ta

8
Enes Ünal ameliyat oldu

Enes Ünal ameliyat oldu

6
İngiltere'de devre arası uygulaması

İngiltere'de devre arası uygulaması

3
1 asker FETÖ'den tutuklandı

1 asker FETÖ'den tutuklandı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM