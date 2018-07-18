Uğur Gürses Hürriyet'ten kovuldu

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetleriyle ekonomide birçok başarıya imza attı.

Ekonomi politikaları geliştirirken; hükümetin karşısında sadece spekülatörler ve kredi derecelendirme kuruluşları yoktu.

Hürriyet Gazetesi'nin kalemşörleri; hükümetin ekonomi politikalarını sürekli eleştirdi. Bu yazarlardan biri de Uğur Gürses'ti.

BATTIK, BİTTİK YAZILARI

Öyle ki; Türkiye ekonomisi, tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının, spekülatörlerin saldırılarına rağmen 7,4'lük büyüme rakamını sağladığı dönemde de Uğur Gürses memnun olmadı.

"Rekor enflasyonla rekor büyümeye sevinelim mi?" başlıklı bir yazı kaleme alan Uğur Gürses, G20'de en çok büyüyen ülke olmamızı bile beğenmedi.

HÜRRİYET'TEN KOVULDU

Uğur Gürses'in Hürriyet'teki bu serüveninin sonuna gelindi.

Gazete yönetimi Gürses'in yazılarına son verdi.