taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.146
USD
4,7778
EURO
5,5565
ALTIN
187,94
PETR
71,5300

Uğur Gürses Hürriyet'ten kovuldu

AK Parti iktidarının tüm ekonomi politikalarını karalayan Uğur Gürses'in Hürriyet'teki yazılarına son verildi.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 10:39..
  1. Haberler
  2. Medya
Uğur Gürses Hürriyet'ten kovuldu

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti hükümetleriyle ekonomide birçok başarıya imza attı.

Ekonomi politikaları geliştirirken; hükümetin karşısında sadece spekülatörler ve kredi derecelendirme kuruluşları yoktu.

Hürriyet Gazetesi'nin kalemşörleri; hükümetin ekonomi politikalarını sürekli eleştirdi. Bu yazarlardan biri de Uğur Gürses'ti.

BATTIK, BİTTİK YAZILARI

Öyle ki; Türkiye ekonomisi, tüm kredi derecelendirme kuruluşlarının, spekülatörlerin saldırılarına rağmen 7,4'lük büyüme rakamını sağladığı dönemde de Uğur Gürses memnun olmadı.

"Rekor enflasyonla rekor büyümeye sevinelim mi?" başlıklı bir yazı kaleme alan Uğur Gürses, G20'de en çok büyüyen ülke olmamızı bile beğenmedi.

HÜRRİYET'TEN KOVULDU

Uğur Gürses'in Hürriyet'teki bu serüveninin sonuna gelindi.

Gazete yönetimi Gürses'in yazılarına son verdi.

Uğur Gürses Hürriyet'ten kovuldu

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

Dwayne Johnson ve kızının göğüs kası anlaşmazlığı

22
Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

Adnan Oktar konserlerine giden ünlüler konuştu

90
Manken Annabelle Neilson öldü

Manken Annabelle Neilson öldü

27
Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

Yiğit Bulut yabancı satıcıya yönlendirdi

123
Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

Estetik bağımlısı kadın pes dedirtti

119
PKK cenazesine katılan HDP'lilerin küstahlığı

PKK cenazesine katılan HDP'lilerin küstahlığı

178
Mehmetçik vatan nöbetinde

Mehmetçik vatan nöbetinde

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM