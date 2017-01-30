taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
85.578
USD
3,8115
EURO
4,0753
ALTIN
145,93
PETR
55,5400

Uğur Öngay'ın cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı

Kılıçdaroğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Ankara Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay için düzenlenen cenaze törenine katıldı

30.01.2017 - 14:39
  1. Haberler
  2. İç Haber

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay (55) son yolculuğuna uğurlandı.

Güdül Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç ve partililer katıldı.

Uğur Öngay'ın cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı

CHP’li Öngay, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlandı.

Uğur Öngay'ın cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı

"ŞEHİTLERE DE SAHİP ÇIKIN"

Cenaze törenin ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra aracına binen Kılıçdaroğlu’na şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Şehitlere de sahip çıkın” diye seslendi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Çıkacağız” diye karşılık verdi.

Uğur Öngay'ın cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar'ın transparan cesareti

Hülya Avşar'ın transparan cesareti

240
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

50
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

28
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

61
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

118
Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

11
Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Yunan basınında ’Kardak’ paniği

128
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM