Uğur Öngay'ın cenaze törenine Kılıçdaroğlu da katıldı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden CHP Güdül İlçe Başkanı Uğur Öngay (55) son yolculuğuna uğurlandı.

Güdül Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tekin Bingöl, Haluk Koç ve partililer katıldı.

CHP’li Öngay, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, son yolculuğuna uğurlandı.

"ŞEHİTLERE DE SAHİP ÇIKIN"

Cenaze törenin ardından Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra aracına binen Kılıçdaroğlu’na şehit yakını olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Şehitlere de sahip çıkın” diye seslendi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Çıkacağız” diye karşılık verdi.