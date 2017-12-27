Uğur Yücel'in zayıflığının sırrı ortaya çıktı

Uğur Yücel (60), 2015 yılında 120 kiloya çıkınca zayıflamaya karar vermiş ve 1.5 yılda da 46 kilo vermişti. Önceki gece bir yemekte görüntülenen Uğur Yücel’in son hali sevenlerini endişelendirdi. Uğur Yücel 5 kilo daha verip 69’a düştü.

EKMEK VE ALKOLE SINIRLAMA

Daha önce Uğur Yücel'in zayıflığıyla ilgili ekmeği hayatından çıkardığı, protein ve sebze ağırlıklı beslendiği, sabah-akşam aksatmadan yürüyüş yaptığı ve alkolü minimuma indirdiği şeklinde haberler yapılmıştı.

MİDESİNİ KÜÇÜLTTÜ

Fazla kilolarını doğal yollardan verdiği yazılıp çizilen usta ismin son görüntüsü, ünlü isimlerin ameliyat olduktan sonraki görüntülerine benziyordu ve öyle de çıktı. Uğur Yücel'in 2015 yılında mide küçültme ameliyatı olduğu öğrenildi. Yücel'in hızlıca kilo vermesinin sebebi de bu operasyon.

"10 YIL SONRA"

Uğur Yücel geçen akşam 2008 yılında yayınlanmaya başlayan Canım Ailem dizisinden oyuncu arkadaşlarıyla buluştu. Kendilerine yapımcı Erol Avcı'nın da eşlik ettiği gecede Uğur Yücel'in dışında Funda Eryiğit, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola ve Ozan Güven isimleri vardı. Sosyal medya hesabından gecenin bu fotoğrafını yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Funda Eryiğit; "10 yıl geçmiş, hep mi güzel muhabbet" notunu düşerken Uğur Yücel'in zayıflığı dikkat çekti.