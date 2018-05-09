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UKAP göreve hazırlanıyor

Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP), her türlü zorlu koşulu içeren saha testleriyle göreve hazırlanıyor.

AA | 09.05.2018 - 17:39..
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Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler'in, insansız kara araçları konseptinin ilk ürünlerinden zırhlı ve paletli UKAP'ın tüm fonksiyonları uzaktan yönetilebiliyor, farklı ihtiyaçlara göre kolaylıkla konfigüre edilebiliyor.

Aracın ilk prototipi olan UKAP, atış platformu olarak geliştirildi. Alttaki ana platformun üzerinde ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi ve uydu haberleşme sistemi bulunuyor. SARP sistemiyle koordineli çalışacak elektro optik, radar, haberleşme gibi sistemlerin araca entegrasyonu da planlanıyor.

Güvenlik güçlerinin envanterine katılmaya hazırlanan UKAP'ın, her tür zorlu koşulu içeren saha testleri başarıyla sürdürülüyor.

UKAP göreve hazırlanıyor, daha güçlüsü yolda VİDEO

HIZLANDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Platform, üzerine yerleştirilecek termal ve hareketli kameralar ve sensörlerle bir sınır ve keşif gözlem aracı olabilecek, mayın temizleme için kullanılabilecek. Platform üzerine kurşun geçirmez bölüm yapılarak çatışma bölgelerinden yaralı kurtarmak üzere bu araç görevlendirilebilecek.

UKAP, 2 tona kadar faydalı yük, askeri mühimmat ve teçhizat taşıyabiliyor. Platform, yüklü ağırlığı 16 tona ulaşan HIZIR 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı çekebilecek gücüyle gerektiğinde ağır araçlar için için kullanılabilecek.

Aracın elektrikli ve hibrit modelleri bulunuyor. UKAP'ın operasyon süresi en az 5 saat iken bu süre jeneratörle 8 saate çıkabiliyor. Saatteki hızı 25 kilometre olan platformun hızının artırılması için çalışmalar devam ediyor.

Uzaktan kumanda kitiyle 3 kilometre mesafeden yönetilebilen UKAP, uydu üzerinden ulaşılabilen herhangi bir noktadan kontrol edilip yönlendirilebiliyor. UKAP’ları sadece tek tek değil, uydu bağlantısı vasıtasıyla birlikte ve koordineli olarak yönetmek de mümkün olabiliyor.

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