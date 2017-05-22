Ukrayna, 40 Rusyalı sanatçıyı 'istenmeyen adam' ilan etti

Ukrayna’da geçen hafta Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasaklanması büyük yankı yaratırken, Rusya’ya karşı yaptırımları genişleten Kiev, bu kez Rusya vatandaşı 40 sinema sanatçısını ve müzisyeni “persona non grata” (istenmeyen adam) ilan etti.

GİRİŞLER 3 YIL YASAKLANDI

Lolita Milyavskaya, Yuliya Samaylova, Nataşa Koroleva, Nikolay Dobrınin, Ludmila Artemyeva gibi ünlü Rusyalı sanatçıların Ukrayna’ya girişleri üç yıl süreliğine yasaklandı. Sanatçılar içinde Ukrayna kökenli olan pek çok isim var.

Kiev, geçen sene binin üzerinde, 2017 yılının başından bu yana ise 600 Rusya vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.



Ukrayna'da, medyada yer alan Rus dilindeki yayınlar kısınlarken, Dostoyevski, Tolstoy gibi Rus yazarlarının eserleri de okul müfredatlarından çıkarılmıştı.