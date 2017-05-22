taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.940
USD
3,5685
EURO
3,9873
ALTIN
143,99
PETR
53,9300

Ukrayna, 40 Rusyalı sanatçıyı 'istenmeyen adam' ilan etti

Moskova ile Kiev arasındaki siyasi gerilim karşılıklı adımlarla tırmanmaya devam ediyor.

22.05.2017 - 11:39
  1. Haberler
  2. Dünya

w

Ukrayna’da geçen hafta Rus sosyal paylaşım sitelerine erişimin yasaklanması büyük yankı yaratırken, Rusya’ya karşı yaptırımları genişleten Kiev, bu kez Rusya vatandaşı 40 sinema sanatçısını ve müzisyeni “persona non grata” (istenmeyen adam) ilan etti.

GİRİŞLER 3 YIL YASAKLANDI

Lolita Milyavskaya, Yuliya Samaylova, Nataşa Koroleva, Nikolay Dobrınin, Ludmila Artemyeva gibi ünlü Rusyalı sanatçıların Ukrayna’ya girişleri üç yıl süreliğine yasaklandı. Sanatçılar içinde Ukrayna kökenli olan pek çok isim var.
Kiev, geçen sene binin üzerinde, 2017 yılının başından bu yana ise 600 Rusya vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.


Ukrayna'da, medyada yer alan  Rus dilindeki yayınlar kısınlarken, Dostoyevski, Tolstoy gibi Rus yazarlarının eserleri de okul müfredatlarından çıkarılmıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

Darbeciler hakim karşısına çıkıyor

138
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde

19
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi

60
Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

Vatandaşlardan FETÖ'cülere küfürlü tepki

75
Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

Kupayı tuzlayan Nusret'e kızan Barış Hersek

62
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim

446
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM