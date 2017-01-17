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Ukrayna Başsavcısı: Yanukoviç'in ihaneti belgelendi

Başsavcı Yuriy Lutsenko, eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya Ukrayna'yı işgal çağrısında bulunduğunun belgelendiğini belirtti.

17.01.2017 - 23:24
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Lutsenko yaptığı açıklamada, kendilerinin Birleşmiş Milletler'e (BM) yaptığı başvuru sonrasında BM Sekreteryası'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in Rusya'ya yaptığı askeri müdahale çağrısının yazılı bir örneğini verdiğini Ukrayna'ya belirtti. Söz konusu belgenin Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'nın BM nezdindeki temsilcisi Vitaliy Çurkin'e gönderilen belgenin onaylı bir örneği olduğunu belirten Başsavcı Lutsenko, böylelikle eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in “vatana ihanet” suçunu işlediğinin ispatlandığını dile getirdi.

Ukrayna'da 2014 yılının şubat ayında Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştirdiği ihtilal sonrasında, Rusya'ya yakın olarak bilinen dönemin Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç Rusya'ya kaçmıştı. Rusya yönetimi, ihtilalin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'da darbe yapıldığını ve kendilerinin Kiev'deki yeni yönetimi değil, Rusya'ya kaçan Yanukoviç'i tanımaya devam edeceklerini söylemişti. Yanukoviç, Rusya'nın Rostov kentinden Moskova yönetimine yazdığı başvuruda, 'Ukrayna'daki anayasal düzeni tekrar sağlamak için askeri müdahale' çağrısında bulunmuş ve Rusya, 2014 yılının Mart ayında Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı ele geçirirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Yanukoviç'in kendilerine bu yetkiyi verdiğini söylemişlerdi.

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