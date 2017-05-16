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Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın karısından aerobibik dersi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun eşi Marina Poroşenko, bir televizyon kanalında aerobik dersleri vermeye başladı.

16.05.2017 - 06:00
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Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın karısından aerobibik dersi

Cumhurbaşkanı'nın eşinin aerobik programı yaptığı kanalın, 3 yıl önceki devrimin ardından Rusya'ya kaçan eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in destekçilerinden biri olan ve ülkenin en büyük işadamı Rinad Ahmetov'a ait olması tartışma yarattı.

"NASIL GÜÇLÜ VE SAĞLIKLI BİR MİLLET OLURUZ"

Segodnya gazetesinin yayınladığı görüntülerde Marina Poroşenko, programa, “Ben Marina Poroşenko, şimdi size, basit egzersizlerle nasıl güçlü ve sağlıklı bir millet olabileceğimizi göstereceğim” sözleriyle başlıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanının karısı aerobik programı sunuyor VİDEO

"AİLEMİZDE DEMOKRATİK BİR ORTAM VAR"

Cumhurbaşkanının eşinin Rusya yanlısı kesimleri destekleyen işadamı Ahmetov'un kanalında program yapması bazı kesimlerin eleştirilerine neden olurken, Poroşenko konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Marina, siyasetle hiçbir şekilde alakası olmayan bir program yapmadan önce bana sormadı. Fakat ben görüntülere baktım, hoşuma gitti. Ailemizde demokratik bir ortam vardır”, diye konuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın karısından aerobibik dersi

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