Ukrayna eski başbakanı: Artık kadınsı görünmek istiyorum

Ukrayna'nın önde gelen siyasetçilerinden olan ve yurtdışında “örgülü saçlı kadın” olarak bilinen eski Başbakan Yuliya Timoşenko, dünyaca meşhur olan örgülü saçlarından vazgeçmesinin nedeninin, “daha kadınsı görünme isteği” olduğunu söyledi.

AÇLIK GREVİNDEYDİ

Cezaevindeyken başladığı açlık grevi, dünya gündeminin üst sıralarına oturan Timoşenko, bir Ukrayna televizyon kanalına verdiği röportajda, başının tepesinde bağladığı örgülü saçlarının kendisine her şart altında rahatlık sağladığını ve uzun süreli bakım gerektirmediği söyledi.

"ARTIK KADINSI GÖRÜNMEK İSTİYORUM"

Öte yandan eski imajının daha çok, sürekli mücadele, kavga halinde olan bir kadını tasvir ettiğini, kendisinin ise, artık daha kadınsı bir görünümü tercih ettiğini, bu nedenle saçlarını düzleştirmeye karar verdiğini ifade etti.

YOLSUZLUK SUÇLAMASIYLA HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Ukrayna'da 2000'li yılların ikinci yarısında iki kez başbakanlık koltuğuna oturan Yuliya Timoşenko, 2011 yılında, Rusya'ya yakın olarak bilinen eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'in döneminde, yolsuzluk suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmış, fakat 2014 yılında Batı yanlısı kesimlerin gerçekleştirdiği ihtilalin hemen ardından, tahliye edilmişti.

Timoşenko, şu anda Ukrayna siyasetinde kamuoyu desteği en yüksek siyasetçi olma özelliği taşıyor.