Ukrayna'da Sofia Magerko (16) ve Dasha Medvedeva (24) isimli iki arkadaş, yüksek miktarda alkol aldı.

ARKADAŞI DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Daha sonra dışarı çıkmaya karar veren ikili aşırı hız yaptı. BMW markalı otomobil ile yoldaki bir sokak lambasına çarpan Magerko ve arkadaşı Medvedeva yaşamını yitirdi.

Ukrayna güzellik kraliçesi ölümünü canlı yayınladı İZLE



ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİ GÖZLE ÖNÜNDE

İki kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobilden geriye kalanlar ise çarpışmanın şiddetini gözler serdi.

CANLI YAYINDA KAYDEDİLDİ

Magerko'nun doğduğu şehir olan Izyum'da yapılan bir güzellik yarışmasında birinci olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda "vlogger" olan güzellik kraliçesinin ölmeden önce canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Magerko'nun takipçileri, genç kızları en son araç içinde gördüklerini ve kaza esnasında ekranın karardığını bildirdi. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Ukrayna polisi konuyla ilgli soruşturma başlattı.