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Ukrayna güzellik kraliçesi ölümünü canlı yayınladı

Ukrayna'da iki genç kız canlı yayın yaptıkları sırada kaza yaparak yaşamlarını yitirdi.

01.07.2017 - 12:38
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Ukrayna'da Sofia Magerko (16) ve Dasha Medvedeva (24) isimli iki arkadaş, yüksek miktarda alkol aldı.

Ukrayna güzellik kraliçesi ölümünü canlı yayınladı

ARKADAŞI DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Daha sonra dışarı çıkmaya karar veren ikili aşırı hız yaptı. BMW markalı otomobil ile yoldaki bir sokak lambasına çarpan Magerko ve arkadaşı Medvedeva yaşamını yitirdi.

Ukrayna güzellik kraliçesi ölümünü canlı yayınladı İZLE

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİ GÖZLE ÖNÜNDE

İki kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobilden geriye kalanlar ise çarpışmanın şiddetini gözler serdi.

Ukrayna güzellik kraliçesi ölümünü canlı yayınladı

CANLI YAYINDA KAYDEDİLDİ

Magerko'nun doğduğu şehir olan Izyum'da yapılan bir güzellik yarışmasında birinci olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda "vlogger" olan güzellik kraliçesinin ölmeden önce canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Ukrayna güzellik kraliçesi ölümünü canlı yayınladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Magerko'nun takipçileri, genç kızları en son araç içinde gördüklerini ve kaza esnasında ekranın karardığını bildirdi. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Ukrayna polisi konuyla ilgli soruşturma başlattı.

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