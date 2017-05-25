Ukrayna ile Rusya arasında tren seferleri yapılmayacak

Ukrayna’nın Rusya ile arasında demir yolu yolcu taşımacılığını 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren sonlandıracağı öne sürüldü.

Kararının gerekçesinin, Rusya Demir Yolları’nın, Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donbass bölgesinden Rusya’ya treni seferlerini sürdürerek, “Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi” gösterildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili henüz Ukrayna ve Rusya tarafından resmi açıklama gelmedi.

YÜK TRENİ YASAĞI

Ukrayna, Rusya’ya yönelik son yaptırımlarında bu ülkeye yük treni seferlerini yasaklamıştı.

Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasının ve Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların ardından, Rusya ile Ukrayna arasında uçak seferleri 2015 yılında karşılıklı olarak durdurulmuştu.