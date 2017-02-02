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Ukrayna kargo uçağına Karadeniz'de ateş açıldı

Ukrayna Savunma Bakanı, Karadeniz'de Rusya’nın el koyduğu sondaj platformundan askeri kargo uçağına ateş edildiğini bildirdi.

02.02.2017 - 00:31
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An-26 ukrayna

Stepan Poltorak, Odessa yakınlarında eğitim uçuşu yapan An-26 tipi kargo uçağına düzenlenen saldırı ile ilgili açıklama yaptı.

Poltorak, “Bugün, Ukrayna münhasır ekonomik bölgesinde, Odessa  doğalgaz yatağı üzerinde deneme uçuşu sırasında Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait  An-26 kargo uçağına Rusya tarafından önceden el konulan sondaj kulesinden hafif  silahla ateş edildi. Açılan ateş sonucunda uçakta hasar oluştu.” ifadelerini  kullandı.

Saldırıya rağmen uçağın uçuş görevini tamamladığını bildiren Poltorak,  uçuş ekibinin saldırıdan yara almadığını belirtti.

Uçuş esnasında Rusya’nın genelde hava savunma füzeleri için kullanılan  radarlarının aktif durumda olduğunu ileri süren Poltorak, uçağın dönüşünden sonra  yapılan kontrol sonucunda uçakta 3 santimetre mermi deliği tespit edildiğini  aktardı.

Bakan Poltorak, uçaktaki mermi deliği fotoğraflarını sosyal medya  hesabı üzerinden paylaştı.

Rusya saldırıyı yalanladı

Rusya Karadeniz Filosu Karargahı’ndan yapılan açıklamada, Ukrayna  askeri kargo uçağına ateş açıldığı iddiası yalanlandı.

Öğle saatlerinde Ukrayna ordusuna ait An-26 uçağının Tavrida ve  Kırım-1 platformları üzerinde iki defa alçaktan provokasyon uçuşu yaptığı öne  sürülen açıklamada, Ukrayna tarafına ateş açıldığı iddiasının doğru olmadığı  belirtildi.

Açıklamada, alçak uçuş esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet  vermesini engelleme adına platformdan güvenlik tarafından uçağa yönelik 4 defa  işaret tabancası ile uyarıda bulunulduğu ifade edildi.

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