taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.92735
Euro
6.8696
Altın
1219.1735
Borsa
94936.22
Gram Altın
232.672

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı onaylandı

Fener Rum Patrikhanesi; Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebini kabul etti.

AA | 12.10.2018 - 11:49..
  1. Haberler
  2. Gündem

Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık talebine ilişkin karar verildi.

TALEP UYGUN GÖRÜLDÜ

Toplantının sonunda Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı onaylandı

"KİEV'DEKİ PATRİKHANENİN YENİDEN KURULMASI HÜKMÜ"

Patrikhane'nin kararında, Kiev'deki Stavropegion Patrikhanesi'nin yeniden kurulmasına ilişkin bir maddeye de yer verilerek, 1686 yılında imzalanan Moskova Patrikhanesi'nin Kiev Patrikhanesi'ni yetkisi altına alma hükmünün iptal edildiği bildirildi.

Bugünkü kararın Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin tanınmasında ilk adım niteliğinde olduğu ve bağımsızlığın resmi olarak tanınmasının ilerleyen aylarda netleşeceği öğrenildi. Kararın açıklanmasını, Rusya ve Ukrayna'dan gelen medya mensupları da takip etti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı onaylandı

PATRİKHANE KİEV'E İKİ TEMSİLCİ GÖNDERMİŞTİ

Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı onaylandı

SERT TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.

Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı onaylandı

UKRAYNALILARIN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Fener Rum Patrikhanesi'nin önünde gelişmeleri yakından takip eden Ukraynalılar, kararın açıklanmasının ardından sevince boğuldu.

Ellerinde bayraklarla sevinç çığlıkları atan Ukraynalılar, kararı belirten kağıdı ellerine aldı. Kimisi de karardan dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlığı onaylandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

ABD'li papaz Andrew Brunson hakkında karar günü

668
Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

Arda Turan'ın emniyetteki ifadesi

298
81 ile İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

81 ile İçişleri Bakanlığı'ndan taksi genelgesi

180
Papaz Brunson'un eşi duruşma için yola çıktı

Papaz Brunson'un eşi duruşma için yola çıktı

181
Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

Kanal D'nin dizisinde Çerkesleri kızdıran sahne

80
Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

Burak Yılmaz'dan Arda Turan'a destek açıklaması

112
Brunson davası öncesi dolar 5,90'ın altında

Brunson davası öncesi dolar 5,90'ın altında

290
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM