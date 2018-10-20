taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Ukrayna, Rus muhaliflere operasyon hazırlığında

Ukrayna yönetiminin Rusya yanlısı muhaliflerin bulunduğu sınır bölgesine askeri takviyede bulunduğu ve operasyon hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

İHA | 20.10.2018 - 22:54..
  1. Haberler
  2. Avrupa

Ukrayna ordusu bu hafta başından itibaren Luhansk ve Donetsk bölgelerinde bulunan Rusya yanlısı muhaliflerin sınırına askeri yığınak yapmaya başladı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, muhaliflerin sınırına piyade ekipleri, piyade savaş araçları ve tanklarla yığınak yaptı. Bakanlık konu hakkında yaptığı açıklamada her an bir operasyonun gerçekleşebileceğini duyurdu.

Ukrayna, Rus muhaliflere operasyon hazırlığında

RUS MİLİSLER: "UÇAKLARINI DÜŞÜRÜRÜZ"

Milisler tarafından yapılan açıklamada, “Kiev yönetimi, 10 ayrı dağ bölgesine piyade timleri, piyade ekipman ve zırhlıları ve BMP - 1 tipi saldırı tankları ile konuşlandı” denildi.

Kiev yönetiminin hava saldırılarına da teşebbüs edebileceğini belirten muhalifler, “Böyle bir hava saldırısı olursa, Kiev yönetimine saldırı uçaklarını düşürürüz. Minsk anlaşması doğrultusunda Kiev yönetiminin diyalog kurmak yerine saldırgan bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz” denildi.

Rus basını ise Kiev yönetimine ait orduların kısa bir süre içerisinde muhaliflerin sınırında bir saldırı başlatılabileceğini iddia etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM