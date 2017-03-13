Ukrayna Savunma Bakanlığı: 16 Rus askeri öldürüldü

Samet Aybaba, Alanyaspor ile görüşürken Yıldırım Demirören'in kendisine FETÖ'cü iftirası atarak anlaşmayı bozduğunu söyledi.

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Bolu'da 75 bin liralık kaçak ilaç ele geçirildi

Bolu'da TEM otoyolu üzerinde durdurulan bir otobüste yapılan aramada çok sayıda kaçak sigara, nargile tütünü ve kanser ilacı ele geçirildi.