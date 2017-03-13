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Ukrayna Savunma Bakanlığı: 16 Rus askeri öldürüldü

Ülkenin doğusunda geçen hafta içinde öldürülen ayrılıkçı militanların 16'sının Rus askeri olduğu açıklandı.

13.03.2017 - 12:02
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rusya

Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçen hafta içinde ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güvenlik kuvvetleri arasında silahlı çatışmaların sürdüğünü ve Donbas bölgesinde 16 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

35 RUS ASKERİ DE YARALANDI

Açıklamada ayrıca, çatışmalarda 35 Rus askerinin yaralandığının tespit edildiği ve yaralanan Rus askerlerinin Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın şehirlerinde tedavi gördüğü dile getirildi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna güvenlik güçleri arasında üç yıldır devam eden çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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