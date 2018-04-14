Ukrayna: Türkiye ile ticaret anlaşması yapmak istiyoruz

Ülkesinde bir televizyon kanalına konuşan Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, Türkiye ile ticaret ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladı. Groysman, Türkiye ile ticaret anlaşması imzalamak istediğini belirtti.

"TÜRKİYE İLE ANLAŞMAK İSTİYORUZ" Yıl sonunda anlaşmanın yapılmasını ümit ettiklerini dile getiren Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, imzalama niyetinde olduklarını belirtti.

Groysman, Inter televizyonuna açıklamasında, "Başbakan Yardımcısı başkanlığındaki heyet bugün geri dönüyor. Bu yıl içinde, Türkiye'yle serbest ticaret bölgesiyle ilgili anlaşma imzalamak istiyoruz" dedi.

Groysman, anlaşmanın ülke ekonomisine olumlu etkisi olacağını kaydetti.