Ukrayna’da albay cinayetiyle ilgili senaryolar üretiliyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Özel Kuvvet Biriminin başındaki isim olan Albay Maksim Şapoval, Kiev’de geçtiğimiz gün otomobiline yerleştirilen patlayıcınının infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti. Aracın ön koltuğunun altına yerleştirilen patlayıcının, cep telefonu ile patlatıldığı açıklandı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre, 1978 doğumlu olan Şapoval, Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden “Donetsk Halk Cumuriyeti” milislerine karşı “terörle mücadele” adı altında yürütülen operasyonlarda aktif rol almıştı. Stratejik öneme sahip Donetsk Havaalanı’nı ele geçirmek için yaşanan çatışmalarda Ukraynalı özel kuvvet birliklerini yöneten Şapoval, Kiev’de geçtiğimiz aylarda öldürülen eski muhalif Rus milletvekili Denis Voronenkov’un da korumasını sağlıyordu.

"RUSYA İSTİHBARATI GENİŞ ÇAPLI TERÖR BAŞLATTI"

Ukraynalı yetkililer ve ülke medyası, olayın hemen ardından suikastte “Rusya parmağı” olduğunu duyurdu. Gazeteci Yuriy Butusov, “Rusya istihbaratı, işgalcilerle mücadelede aktif rol alan Ukraynalı devlet adamlarına ve özel kuvvet görevlilerine karşı geniş çaplı terör başlattı” diye yazdı.

Ukrayna İçişleri Bakanı’na yakınlığı ile bilinen, “Halk Cephesi” milletvekili Anton Geraşçenko, 112 kanalında katıldığı yayında, “Rusya’da geçen sene kurulan terör merkezinin amacı, Ukrayna’da cinayet ve eylemler yapmak” iddiasını ortaya attı.

Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Aleksandr Turçinov ise, Şapoval cinayetinin, ülkenin doğusundaki Mariupol kentinde kısa süre önce SBU görevlisi Albay Aleksandr Haraberyuş’un öldürülmesi olayıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Turçinov, her iki cinayetle ilgili de Rusya istihbaratını suçladı.

"DONETSK HAVAALANI'NI BOŞALTAN İLK ÖZEL KOMUTANDI"

Ukrayna Askeri Savcısı Anatoliy Matios, 112 kanalında katıldığı yayında, “Maksim Şapoval, eşsiz bilgiye ve vatan sevgisine sahip bir subaydı. Donetsk Havaalanı’nı boşaltan ilk özel kuvvet birliklerinin komutanıydı” dedi.

Lb.ua, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Şapoval’ın, “Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığının kanıtlarını” ortaya koyan belgeler üzerinde çalıştığını iddia etti.

"MOTOROLA'NIN İNTİKAMI MI?"

Ukrayna televizyonlarında yapılan bazı yorumlarda ise, Albay Şapoval cinayetinin, “Donetsk Halk Cumhuriyeti”nde geçen sene “Motorola” kod adlı milis kuvvetleri komutanı Arsen Pavlov’un ve diğer milislerin öldürülmesinin intikamı olabileceği öne sürüldü. Donetsk’e bağlı Slavyansk’ta 2014 yılında Ukrayna birlikleri ile milisler arasında yaşanan yoğun çatışmalarda ün kazanan, ardından İlovaysk, Donetsk Havaalanı ve Debaltsevo’daki çatışmalarda aktif rol alan Pavlov, Donetsk’te yaşadığı apartmana yerleştirilen el yapımı bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. “Donetsk Halk Cuhuriyeti”, cinayetten Kiev yönetimini sorumlu tutmuş, Ukrayna ise olayla ilgisi olmadığını açıklamıştı.

"SİBER SALDIRILARLA BAĞLANTILI

Bu arada Ukrayna gizli servisi SBU’nun şefi Turçinov, Ukrayna’da dün başlayan ve dünyaya yayılan geniş çaplı siber saldırıların albay suikastiyle bağlantılı olduğunu iddia etti. Turçinov, her iki gelişmede de “Rusya parmağı” olduğunun tespit edildiğini öne sürdü.

"CİNAYET SEBEBİ YOLSUZLUKLAR"

Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı bağımsızlık ilan eden “Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR)”nden yapılan açıklamada ise cinayetin, yolsuzluklarla bağlantılı olduğu iddia edildi. Lenta.ru’nun haberine göre DNR yetkilisi Eduard Basurin, “Olay parayla ilgili. Ukrayna’da yolsuzluklar artık öyle bir boyuta ulaştı ki, üç kuruş para topladıkları zavallı bütçeden bile para çalıyorlar. Belki birilerine verdiği sözü yerine getirmedi” dedi.

Cinayetin siyasi olmadığı iddiasına yer veren Rus Moskovski Komsomoelts gazetesi ise, “Şapolav’ın milyarder olan, Lutsk ilinde yaşayan kayınpederi Aleksandr Komşuk, herhangi bir işadamıyla yaşanan sorunun çözülmesi gerektiğinde sık sık damadının yardımına başvuruyordu. Yani cinayette terör değil, adli suç bağlantısı aranmalı. Şapoval’ın öldürüldüğü Mercedes de kendisine değil, başka bir işadamına aitti” diye yazdı.